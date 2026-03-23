Dorian Godon (Ineos Grenadiers) a remporté, ce lundi, la 1ère étape du Tour de Catalogne 2026. Dans le dernier kilomètre en faux plat montant, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) lance le sprint de loi, mais se fait déborder par Remco Evenepoel et Dorian Godon. Le champion de France s’impose à Sant Feliu de Guíxols juste devant le Belge. Tom Pidcock complète le podium. Vainqueur d’étape sur Paris-Nice, Dorian Godon décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.
Dorian Godon wins the first stage of Volta Ciclista a Catalunya! What a duel with Remco! #VoltaCatalunyahttps://t.co/fNiG1bdMYn pic.twitter.com/mMHfreYDS6
— Eemeli (@LosBrolin) March 23, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Catalogne 2026
- Dorian Godon
- Remco Evenepoel
- Tom Pidcock
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