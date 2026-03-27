Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape du Tour de Catalogne 2026. Dans la descente technique de Collada Sobirana, Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) est pris dans une chute et perd toute chance de bien figurer au classement général. Dans l’ascension finale du Coll de Pal (16.4km à 7.2%), Vingegaard accélère à 7 kilomètres de l’arrivée et finit par distancer tout ses concurrents quelques minutes plus tard.

Le Danois s’impose en solitaire et prend la tête du classement général. Il devance Felix Gall (Décathlon CMA CGM) et Lenny Martinez (Bahrain Victorious). Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) prend la 5ème place. Au général, Vingegaard compte 57″ d’avance sur Felix Gall.

🏔️Vingegaard @vismaleaseabike no ha fet esperar la seva demostració de superioritat per posar-se líder!

⏮️ Reviu l’últim quilòmetre a @Pirineu365! 😍 What a display to take the lead of #VoltaCatalunya105!

⏮️ Watch out the last km of the race at #LaMolina / Coll de Pal. pic.twitter.com/kOa010BReD — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) March 27, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Catalogne 2026

Jonas Vingegaard Felix Gall Lenny Martinez

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