Le Tour de Catalogne 2026 s’élance ce lundi. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida,… Voici le parcours et les favoris.

La 105ème édition du Tour de Catalogne a lieu du lundi 23 au dimanche 29 mars. Créée en 1911, la course est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 400 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) avait remporté l’épreuve après avoir renversé Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) sur la dernière étape. Cette année, il y aura du beau monde au départ avec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Le palmarès du Tour de Catalogne

2016 2017 2018 2019 2020 annulé 2021 2022 2023 2024 2025

Le parcours du du Tour de Catalogne 2026

1ère étape : Sant Feliu de Guíxols -> Sant Feliu de Guíxols (172.7 km)

2ème étape : Figueres -> Banyoles (167.4 km)

3ème étape : Mont-roig del Camp -> Vila-seca (159.5 km)

4ème étape : Mataró -> Vallter (173 km)

5ème étape : La Seu d’Urgell -> La Molina/Coll de Pal (155.3 km)

6ème étape : Berga -> Queralt (158.2 km)

7ème étape : Barcelona -> Barcelona (95.1 km)

Les favoris du du Tour de Catalogne 2026





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆☆





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆













Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆☆





Oscar Onley (Ineos Grenadiers) ☆☆





Felix Gall (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆





Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) ☆













Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) ☆





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ☆





La startlist du Tour de Catalogne 2026

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Tour de Catalogne 2026 à la TV ?

Toutes les étapes seront diffusées en direct sur les antennes d’Eurosport.