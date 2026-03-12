Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape de Paris-Nice 2026. Le Danois a attaqué dans l’ascension la plus difficile du jour, la côte de Saint-Jean-de -Muzols (2,2 km à 10,5%), à plus de 20 kilomètres de l’arrivée. Personne n’a été en mesure de suivre le maillot jaune, qui a rapidement creusé l’écart sur un groupe de poursuivants qui n’a jamais réussi à s’entendre. Vingegaard s’impose pour la deuxième fois en deux jours et conforte son maillot jaune de leader. Il devance Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), qui a pris quelques longeurs d’avance dans le final et Harold Tejada (XDS Astana Team). Au classement général, Vingegaard compte désormais 3:22″ d’avance sur Daniel Felipe Martinez (Red Bull Bora-Hansgrohe.

💛 Attaque de Jonas Vingegaard ! Le porteur du @MaillotjauneLCL part en solitaire à 20km de l’arrivée ! Jonas Vingegaard attacked! The overall leader has gone solo! 🚀 #ParisNice pic.twitter.com/qH9KmhwbZy — Paris-Nice (@ParisNice) March 12, 2026

Le classement de la 5ème étape de Paris-Nice 2026

Jonas Vingegaard Valentin Paret-Peintre Harold Tejada

Results powered by FirstCycling.com