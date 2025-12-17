Avec un contre-la-montre par équipes et des étapes piégeuses, Paris-Nice 2026 sera l’occasion idéale de préparer le Tour de France.

Le parcours de Paris-Nice 2026 a été dévoilé ce mercredi à Versailles, à moins de trois mois du départ de la 84ᵉ édition édition de la Course au Soleil dans le département des Yvelines. Le peloton s’élancera dimanche 8 mars depuis Achères, ville inédite sur l’épreuve, et ralliera Nice une semaine plus tard après avoir surmonté des défis habituels : sprints, bordures, contre-la-montre par équipe, côtes et grandes ascensions. Les habitudes seront bousculées lors du dernier week-end, en raison des élections municipales. La Promenade des Anglais accueillera le départ de la 7ᵉ étape, samedi 14 mars, et le vainqueur sera consacré le lendemain au stade Riviera.

C’est sur ce site inédit que se règlera la question de la succession à Matteo Jorgenson. Elle pourrait se jouer entre des candidats comme Simon Yates (2ᵉ en 2018 et 2022), Joao Almeida (6ᵉ en 2025), Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks, Mattias Skjelmose (4ᵉ en 2024) ou chez les coureurs français Kévin Vauquelin, Lenny Martinez et David Gaudu (2ᵉ en 2023). Sur le terrain des victoires d’étapes, Mads Pedersen, Olav Kooij et Michael Matthews ont déjà leurs habitudes et tenteront de récidiver. La liste des 22 équipes sélectionnées a été dévoilée : en plus des 18 formations World Tour et des trois ProTeams les mieux classées (Cofidis, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team et Tudor Pro Cycling Team), les organisateurs ont invité TotalEnergies.

Le parcours de Paris-Nice 2026

La première étape permet déjà des escarmouches, avec un final en circuit autour de Carrières-sous-Poissy, via la côte de Chanteloup-les-Vignes, haut lieu de la Polymultipliée. Dès le lendemain, il faudra traverser les plaines du Gâtinais, propices aux bordures. Les sprinteurs comptent bien briller entre Épône et Montargis (étape 2) avant de laisser la parole aux prétendants au classement général.

En vue du Grand Départ du Tour de France à Barcelone, le contre-la-montre par équipe « à la niçoise » entre Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire (étape 3) leur offre une grande répétition. Les coureurs s’avanceront ensuite vers les routes du Morvan, sublimées par le passage du Tour 2021. Cette fois, la montée d’Uchon ne sera pas seulement empruntée, elle sélectionnera un vainqueur d’étape et peut-être un nouveau leader.

La deuxième moitié de ce 84ᵉ Paris-Nice est truffée d’ascensions, mais la variété des profils redistribue les cartes chaque jour. La 5ᵉ étape, la plus longue de la semaine, présente également le dénivelé le plus important, pour user les organismes en direction de Colombier-le-Vieux. Le lendemain, on attend un thriller à Apt (étape 6), avec une dernière bosse à franchir dans les cinq derniers kilomètres.

Pour le week-end niçois, le peloton visitera bel et bien la Promenade des Anglais, pour le départ de la 7ᵉ étape, en direction de la station d’Auron où Michael Storer s’était transcendé au printemps 2025. Le lendemain, la dernière étape tournera autour du stade Riviera et explorera de nouveaux sommets. La décision est attendue sur les terribles pentes de la côte du Linguador.