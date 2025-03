Blessé à la main, Jonas Vingegaard n’a pas pris le départ de la 6ᵉ étape de Paris-Nice.

Au lendemain de sa chute, Jonas Vingegaard n’a pas pris le départ de la 6ᵉ étape de Paris-Nice ce samedi. Touché à la main et au visage, le Danois avait perdu du temps et cédé son maillot jaune au sommet de la Côte de Notre-Dame-de-Sciez, au profit de con coéquipier Matteo Jorgenson. Vingegaard occupait la 2ᵉ place du général, à 22″ de Jorgenson. « Notre équipe médicale a décidé qu’il était préférable pour lui de se remettre de sa chute d’hier à domicile et de se concentrer sur ses prochains objectifs de la saison », précise la Visma | Lease a Bike. Vingegaard soit prendre le départ du Tour de Catalogne le 24 mars.