Jonas Vingegaard a remporté, ce mercredi, la 4ème étape de Paris-Nice 2026. Dès les premiers kilomètres de course, la pluie et le vent ont rendu la course folle avec des bordures. On retrouve un groupe de quarante coureurs à l’avant avec les principaux favoris présents, comme le maillot jaune Juan Ayuso (Lidl-Trek) ou encore Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). Derrière, parmi les principaux piégés, on retrouve Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious). À 45 kilomètres de l’arrivée, la course prend un tout autre tournant avec une grosse chute dans le groupe de tête impliquant de nombreux coureurs dont Juan Ayuso. Le maillot jaune tente de repartir, avant d’abdiquer et d’abandonner Paris-Nice.

🚴 #ParisNice | ❌ JUAN AYUSO ABANDONNE ! 🚑 Le maillot jaune, victime d’une chute, tente de repartir mais il semble durement touché. C’est terminé ! 📺 Suivez le direct et interagissez sur le live chat : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/Q3ufrhDp2k — francetvsport (@francetvsport) March 11, 2026

Suite à cette chute, on ne retrouve plus que cinq coureurs à l’avant dont quatre Red Bull Bora-Hansgrohe (Denz, les frères Van Dijke, Martinez) et Jonas Vingegaard, qui est parvenu à déjouer tous les pièges. Dans la montée finale d’Uchon, Jonas Vingegaard attaque sous la flamme rouge et s’envole vers la victoire. Au terme d’une journée dantesque, le Danois s’impose pour la première fois de la saison. Il devance Daniel Felipe Martinez et Tim van Dijke. Après s’être battu toute la journée, Kévin Vauquelin prend la 6ème place à 3:38″. Jonas Vingegaard fait coup double et s’empare du maillot jaune, 52″ devant Martinez.

🚀 Une attaque à la flamme rouge pour s’imposer en solitaire !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l’étape 4 🏔️ Jonas Vingegaard finished solo in Uchon after a sharp attack!

⏪ Relive the final kilometer of Stage 4#ParisNice pic.twitter.com/rOaGtfQKkD — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026

Le classement de la 4ème étape de Paris-Nice 2026

Jonas Vingegaard Daniel Felipe Martinez Tim van Dijke

