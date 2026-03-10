La formation Ineos Grenadiers a remporté, ce mardi, la 3ème étape de Paris-Nice 2026. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire, l’équipe britannique, porté par un grand Joshua Tarling, a réalisé le meilleur temps en 26:40″, à près de 53 km/h de moyenne. La Lidl-Trek de Juan Ayuso est 2ème à 02″. Porté par un grand Dan Hoole, qui a terminé en solitaire, la Décathlon CMA CGM prend la 3ème place à 11″. La Visma | Lease a Bike de Jonas Vingegaard termine 4ème à 15″. Après avoir empoché 4″ de bonification ce lundi lors de la 2ème étape, Juan Ayuso s’empare du maillot jaune de leader, 02″ devant Kévin Vauquelin.

☀️🇪🇸 ¡Juan Ayuso es líder de la #ParisNice! INEOS Grenadiers birla el triunfo en la crono por equipos a Lidl-Trek por solo 2″ y las bonificaciones del lunes sirven al español para vestirse de amarillo. 📺 Lo viviste en Eurosport y @StreamMaxES. #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/gemyLueukb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 10, 2026

Le classement de la 3ème étape de Paris-Nice 2026

Ineos Grenadiers Lidl-Trek Décathlon CMA CGM

Results powered by FirstCycling.com