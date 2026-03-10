La formation Ineos Grenadiers a remporté, ce mardi, la 3ème étape de Paris-Nice 2026. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire, l’équipe britannique, porté par un grand Joshua Tarling, a réalisé le meilleur temps en 26:40″, à près de 53 km/h de moyenne. La Lidl-Trek de Juan Ayuso est 2ème à 02″. Porté par un grand Dan Hoole, qui a terminé en solitaire, la Décathlon CMA CGM prend la 3ème place à 11″. La Visma | Lease a Bike de Jonas Vingegaard termine 4ème à 15″. Après avoir empoché 4″ de bonification ce lundi lors de la 2ème étape, Juan Ayuso s’empare du maillot jaune de leader, 02″ devant Kévin Vauquelin.

Le classement de la 3ème étape de Paris-Nice 2026
  1. Ineos Grenadiers
  2. Lidl-Trek
  3. Décathlon CMA CGM

Crédit : Ineos Grenadiers