Paris-Nice 2025 : Matteo Jorgenson sacré Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a remporté la 8ᵉ étape de Paris-Nice devant Matteo Jorgenson, qui s'offre le classement général pour la deuxième année consécutive....

Paris-Nice : Michael Storer s’impose à Auron Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a remporté la 7ᵉ étape de Paris-Nice au sommet d'Auron devant ses compagnons d'échappée Mauro Schmid et Georg Steinhauser....

6ᵉ étape Paris-Nice : Mads Pedersen vainqueur Alors que plusieurs favoris ont été piégés dans les bordures, Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté la 6ᵉ étape de Paris-Nice.

Jonas Vingegaard quitte Paris-Nice Blessé à la main, Jonas Vingegaard n'a pas pris le départ de la 6ᵉ étape de Paris-Nice.

Paris-Nice : Lenny Martinez triomphe à La Côte-Saint-André Lenny Martinez (Bahrain Victorious) a remporté la 5ᵉ étape de Paris-Nice devant Clément Champoussin et Matteo Jorgenson, qui reprend le maillot jaune.

Jonas Vingegaard : « Ils auraient dû arrêter complètement la course » 2ᵉ au sommet de la Loge des Gardes et nouveau maillot jaune de Paris-Nice, Jonas Vingegaard estime que la course n'aurait pas dû repartir...

Paris-Nice : Joao Almeida se paie Jonas Vingegaard Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) a remporté la 4ᵉ étape de Paris-Nice au sommet de la Loge des Gardes devant Jonas Vingegaard, qui s'empare...

CLM par équipes Paris-Nice : la Visma | Lease a Bike prend le pouvoir Emmenée par Matteo Jorgenson et Jonas Vingegaard, la Visma | Lease a Bike a remporté le CLM par équipes de Paris-Nice.

Paris-Nice : Tim Merlier double la mise Maillot jaune sur les épaules, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 2ᵉ étape de Paris-Nice devant Émilien Jeannière et Mads Pedersen.