Max Kanter (XDS Astana Team) a remporté, ce lundi, la 2ème étape de Paris-Nice 2026. Dans le final, Dan Hoole (Décathlon CMA CGM) tente de surprendre la vigilance du peloton mais le Néerlandais est repris à moins d’un kilomètre de l’arrivée. Max Kanter fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint devant Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step). 5ème de l’étape, Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) conserve le maillot jaune juste devant Vito Braet (Lotto-Intermarché), qui a pris des bonifications en cours d’étape. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a lui aussi empoché 4″ de bonification.

Le classement de la 2ème étape de Paris-Nice 2026
  1. Max Kanter
  2. Laurence Pithie
  3. Jasper Stuyven

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : ASO / Paris-Nice