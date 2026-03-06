Jonas Vingegaard lance sa saison 2026 sur Paris-Nice, qui débute ce dimanche. Voici le parcours et les favoris de la course au soleil.

La 84ème édition de Paris-Nice a lieu du dimanche 8 au dimanche 15 mars. Créée en 1933, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points UCI au vainqueur du classement général. Vainqueur des deux dernière éditions, Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) sera absent cette année, lui qui sera aligné sur Tirreno Adriatico. Son coéquipier Jonas Vingegaard lancera sa saison sur Paris-Nice cette année et fait figure de favori, tout comme Juan Ayuso (Lidl-Trek), qui a remporté le Tour d’Algarve il y a quelques jours.

Le palmarès de Paris-Nice

Le parcours de Paris-Nice 2026

1ère étape : Achères -> Carrières-sous-Poissy (171.2 km)

2ème étape : Épône -> Montargis (187 km)

3ème étape (CLM par équipe) : Cosne-Cours-sur-Loire -> Pouilly-sur-Loire (23.5 km)

4ème étape : Bourges -> Uchon (195 km)

5ème étape : Cormoranche-sur-Saône -> Colombier-le-Vieux (205.4 km)

6ème étape : Barbentane -> Apt (179.3 km)

7ème étape : Nice -> Auron (138.7 km)

8ème étape : Nice -> Nice (129.2 km)

Les favoris de Paris-Nice 2026





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆





Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Oscar Onley (Ineos Grenadiers) ☆☆☆















Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆☆





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆













Harold Tejada (XDS Astana Team) ☆☆





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ☆☆





Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆





Ivan Romeo (Movistar Team) ☆





David Gaudu (Groupama-FDJ United) ☆





La startlist de Paris-Nice 2026

Comment suivre Paris-Nice 2026 à la TV ?

Paris-Nice sera à suivre en direct sur France Télévisions et Eurosport.