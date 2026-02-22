À découvrir

aussi

Tour d’Algarve 2026 : parcours, favoris, diffusion TV Comme chaque année, le Tour d'Algarve attire plusieurs grands noms du peloton. Joao Almeida, Paul Seixas, Juan Ayuso, Kévin Vauquelin,... Voici le parcours et...

Figueira Champions Classic : Morgado se paie Aranburu Antonio Morgado (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la Figueira Champions Classic devant Alex Aranburu (Cofidis).

Jonas Vingegaard renverse le Tour d’Algarve Vainqueur du CLM final sur les pentes de l'Alto do Malhão, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) renverse les UAE Team Emirates -...

4ᵉ étape Tour d’Algarve : Milan Fretin vainqueur au sprint Milan Fretin (Cofidis) a remporté la 4ᵉ étape du Tour d'Algarve au sprint devant Jordi Meeus et Filippo Ganna.

3ᵉ étape Tour d’Algarve : Jordi Meeus vainqueur Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Algarve devant Biniam Girmay et Arnaud De Lie.

Tour d’Algarve : Romain Bardet abandonne sur chute Romain Bardet a abandonné le Tour d'Algarve après avoir chuté au cours de la 3ᵉ étape.

Tour d’Algarve : Jan Christen triomphe au sommet de l’Alto Da Foia Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) a remporté la 2ᵉ étape du Tour d'Algarve au sommet de l'Alto Da Foia devant son coéquipier Joao Almeida....

Tour d’Algarve : la 1ʳᵉ étape annulée Après l'erreur de parcours dans le final, les organisateurs ont décidé d'annuler la 1ʳᵉ étape du Tour d'Algarve 2025.

Tour d’Algarve : Filippo Ganna s’impose au milieu du chaos Quelle image ! La quasi-totalité des coureurs ont pris la mauvaise route dans le dernier rond-point. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s'impose au milieu du...