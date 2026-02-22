Juan Ayuso (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour d’Algarve 2026. À 40 kilomètres de l’arrivée, Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) anticipent la bagarre finale et s’extirpent du groupe des favoris. Les deux hommes sont repris au pied de la montée finale. Maillot jaune sur les épaules, Juan Ayuso remporte cette dernière étape au sprint devant Oscar Onley (Ineos Grenadiers) et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Au classement général, Ayuso devance Seixas et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
Juan Ayuso conquers Malhão and seals the overall victory! 👑
Juan Ayuso conquista o Malhão e sela a vitória na Volta ao Algarve! 👑#VoltaAlgarve pic.twitter.com/r1gkzv19Gk
— Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 22, 2026
Le classement de la 5ème étape du Tour d’Algarve 2026
- Juan Ayuso
- Oscar Onley
- Paul Seixas
