Juan Ayuso (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour d’Algarve 2026. À 40 kilomètres de l’arrivée, Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) et Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) anticipent la bagarre finale et s’extirpent du groupe des favoris. Les deux hommes sont repris au pied de la montée finale. Maillot jaune sur les épaules, Juan Ayuso remporte cette dernière étape au sprint devant Oscar Onley (Ineos Grenadiers) et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM). Au classement général, Ayuso devance Seixas et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG).

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Algarve 2026
  1. Juan Ayuso
  2. Oscar Onley
  3. Paul Seixas

Crédit : Vola ao Algarve / Rodrigo Rodrigues / Igor Martins (FPC)