À découvrir

aussi

Tour d’Algarve : Jan Christen triomphe au sommet de l’Alto Da Foia Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) a remporté la 2ᵉ étape du Tour d'Algarve au sommet de l'Alto Da Foia devant son coéquipier Joao Almeida....

Tour d’Algarve : la 1ʳᵉ étape annulée Après l'erreur de parcours dans le final, les organisateurs ont décidé d'annuler la 1ʳᵉ étape du Tour d'Algarve 2025.

Tour d’Algarve : Filippo Ganna s’impose au milieu du chaos Quelle image ! La quasi-totalité des coureurs ont pris la mauvaise route dans le dernier rond-point. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s'impose au milieu du...

Tour d’Algarve 2025 : Parcours, favoris, diffusion TV Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Primoz Roglic ou encore Joao Almeida seront au départ du Tour d'Algarve. Voici le parcours et les favoris.

Wout van Aert : « je peux immédiatement me tester » Wout van Aert va lancer sa saison 2025 sur route ce lundi 17 février, à l'occasion de la Clásica Jaén Paraiso Interior.

Julian Alaphilippe : « ramener un bon résultat » Julian Alaphilippe fera ses débuts avec le maillot Tudor Pro Cycling à la Figueira Champions Classic au Portugal ce dimanche.

Remco Evenepoel remporte le Tour d’Algarve, la dernière étape pour Martinez Une nouvelle fois battu par Daniel Felipe Martinez sur la dernière étape, Remco Evenepoel remporte le Tour d'Algarve pour la troisième fois de sa...

Tour d’Algarve : Remco Evenepoel remporte le CLM Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté le contre-la-montre du Tour d'Algarve devant Magnus Sheffield et Stefan Küng.

Wout van Aert s’impose sur la 3ᵉ étape du Tour d’Algarve Première victoire de la saison pour Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), vainqueur de la 3ᵉ étape du Tour d'Algarve au sprint....