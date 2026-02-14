Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème édition de la Figueira Champions Classic, course d’un jour qui a lieu en préambule du Tour d’Algarve. Déjà vainqueur en 2025, le Portugais a conservé sa victoire en devancant Alex Aranburu (Cofidis) au sprint. Pau Marti (NSN Cycling Team) complète le podium. À 22 ans, Morgado décroche sa huitième victoire chez les professionnels, sa deuxième cette saison après le Trofeo Calvia.
Portuguese Power! 🙌
Antonio Morgado goes back-to-back at the Figueira Champions Classic 👌 pic.twitter.com/hq3uzjrFZI
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 14, 2026
Le classement de la Figueira Champions Classic 2026
- Antonio Morgado
- Alex Aranburu
- Pau Marti
