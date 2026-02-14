Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème édition de la Figueira Champions Classic, course d’un jour qui a lieu en préambule du Tour d’Algarve. Déjà vainqueur en 2025, le Portugais a conservé sa victoire en devancant Alex Aranburu (Cofidis) au sprint. Pau Marti (NSN Cycling Team) complète le podium. À 22 ans, Morgado décroche sa huitième victoire chez les professionnels, sa deuxième cette saison après le Trofeo Calvia.

Le classement de la Figueira Champions Classic 2026
  1. Antonio Morgado
  2. Alex Aranburu
  3. Pau Marti

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.sprint