Comme chaque année, le Tour d’Algarve attire plusieurs grands noms du peloton. Joao Almeida, Paul Seixas, Juan Ayuso, Kévin Vauquelin,… Voici le parcours et les favoris.

La 52ème édition du Tour d’Algarve a lieu du mercredi 18 au dimanche 22 février. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes donc un CLM individuel et deux arrivées au sommet sur cette épreuve, qui est incrite au calendrier UCI Pro Series et rapporte 250 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Jonas Vingegaard avait lancé sa saison en remportant le classement général devant Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Cette année, le Portugais compte bien triompher à domicile mais aura fort à faire face à une startlist impressionnante. Juan Ayuso (Lidl-Trek), Oscar Onley (Ineos Grenadiers), Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe), Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ou encore Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) sont au départ.

Le palmarès du Tour d’Algarve

Le pacours du Tour d’Algarve 2026

1ère étape : Vila Real de Santo António -> Tavira (183,5 km)

2ème étape : Portimão -> Fóia (147,2 km)

3ème étape (CLM individuel) : Vilamoura -> Vilamoura (19,5 km)

4ème étape : Albufeira -> Lagos (175,1 km)

5ème étape : Faro -> Malhão (148,4 km)

Les favoris du Tour d’Algarve 2026





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Juan Ayuso (Lidl-Trek) ☆☆☆☆





Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆☆













Florian Lipowitz (Red Bull Bora-hansgrohe) ☆☆☆





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆





Oscar Onley (Ineos Grenadiers) ☆☆





Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) ☆





Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ☆





La startlist du Tour d’Algarve 2026

Comment suivre le Tour d’Algarve 2026 à la TV ?

Le Tour d’Algarve 2026 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.