Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 5ᵉ étape du Tour d’Algarve. À 39 kilomètres de l’arrivée, Wout va Aert (Visma | Lease a Bike) accélère suivi par le champion d’Irlande, Ben Healy (EF Education-EasyPost). 4ᵉ et 6ᵉ du classement général, les deux hommes reviennent sur l’échappée et s’isolent en tête de course. Seul Gijs Leemreize (Team dsm-firmenich PostNL) est capable de les accompagner. Derrière, la Soudal Quick-Step et la Bora-Hansgrohe durcissent le rythme pour tenter de reprendre les fuyards, qui abordent l’ascension finale de l’Alto de Malhão (2,5 km à 9,8%) avec 10″ d’avance seulement et se font vite reprendre. Comme sur l’étape de l’Alto da Fóia, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) lance le sprint le premier au sommet, mais se fait déborder par Daniel Felipe Martinez qui s’impose pour la deuxième fois cette semaine devant le Belge.

Après avoir fait la différence lors du contre-la-montre ce samedi, Remco Evnepoel remporte le classement général du Tour d’Algarve pour la troisième fois de sa carrière devant Daniel Felipe Martinez et Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike).

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour d’Algarve