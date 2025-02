Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Primoz Roglic ou encore Joao Almeida seront au départ du Tour d’Algarve. Voici le parcours et les favoris.

La 51ᵉ édition du Tour d’Algarve a lieu du 19 au 23 février. Cette année, les coureurs s’élanceront pour cinq étapes dont une arrivée au sommet jeudi et un CLM individuel en bosse en guise de dernière étape dimanche. L’an dernier, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) avait remporté le classement général devant Daniel Felipe Martinez (Bora-Hansgrohe) et Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike). Cette saison, plusieurs stars du peloton seront au départ. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) et Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) lanceront leur saison au Portugal tandis que Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), Romain Bardet (Team Picnic PostNL) ou encore Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) seront au départ.

Le parcours du Tour d’Algarve 2025

1ʳᵉ étape : Portimão → Lagos (192,2 km)

2ᵉ étape : Lagoa → Alto da Foia (177,6 km)

3ᵉ étape : Vila Real Santo António → Tavira (183,5 km)

4ᵉ étape Albufeira → Faro (175,2 km)

5ᵉ étape (CLM individuel) : Salir → Malhão (19,6 km)

Les favoris du Tour d’Algarve 2025

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ★★★★





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★★





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ★★★









Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) ★★





Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) ★★





Romain Bardet (Team Picnic PostNL) ★★





Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) ★★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★





Mathias Vacek (Lidl-Trek) ★





Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) ★





Dylan Teuns (Cofidis) ★





La startlist du Tour d’Algarve 2025

Data powered by FirstCycling.com

Comment suivre le Tour d’Algarve 2025 à la TV ?

Le Tour d’Algarve 2025 sera diffusé en direct sur les antennes d’Eurosport.