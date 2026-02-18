Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour d’Algarve 2026. Malgré un plateau de sprinter relevé avec la présence de Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ou encore Arnaud De Lie (Lotto – Intermarché), le Français s’est imposé au sprint. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Pavel Bittner (Picnic PostNL). À 21 ans, Magnier décroche sa 25ème victoire chez les professionnels, la première cette saison dès son deuxième jour de course, lui qui a pris la 2ème place sur la Classique de Valence fin janvier.

Le classement de la 1ère étape du Tour d’Algarve 2026
  1. Paul Magnier
  2. Jasper Philipsen
  3. Arnaud De Lie

Crédit : Volta Ao Algarve