Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour d’Algarve 2026. Malgré un plateau de sprinter relevé avec la présence de Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) ou encore Arnaud De Lie (Lotto – Intermarché), le Français s’est imposé au sprint. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Pavel Bittner (Picnic PostNL). À 21 ans, Magnier décroche sa 25ème victoire chez les professionnels, la première cette saison dès son deuxième jour de course, lui qui a pris la 2ème place sur la Classique de Valence fin janvier.
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) flies to victory in Tavira! 🚀
Watch the intense final kilometer!
Paul Magnier (Soudal Quick-Step) voa para a vitória em Tavira! 🚀
Vê o último quilómetro!#VoltaAlgarve pic.twitter.com/2Md7Tr7ASY
— Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 18, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour d’Algarve 2026
- Paul Magnier
- Jasper Philipsen
- Arnaud De Lie
