Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour d’Algarve 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Français a remis ça dans les rues de Lagos. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Oded Kogut (Alpecin – Premier Tech), qui complète le podium. Magnier décroche sa deuxième victoire de la saison et fait le plein de confiance avant d’aborder les classiques. Juan Ayuso (Lidl-Trek) conserve le maillot jaune, 14″ devant Paul Seixas (Décathlon CMA CGM), qui a perdu 07″ dans une cassure.

🇫🇷 Paul Magnier trop puissant ! Le Français impose sa loi au sprint et s’adjuge la 4e étape du Tour d’Algarve, son deuxième succès cette année ! #LesRP #VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/RgWw3LAggn — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 21, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour d’Algarve 2026

Paul Magnier Jordi Meeus Oded Kogut

