4ᵉ étape Tour d’Algarve : Milan Fretin vainqueur au sprint Milan Fretin (Cofidis) a remporté la 4ᵉ étape du Tour d'Algarve au sprint devant Jordi Meeus et Filippo Ganna.

3ᵉ étape Tour d’Algarve : Jordi Meeus vainqueur Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Algarve devant Biniam Girmay et Arnaud De Lie.

Tour d’Algarve : Romain Bardet abandonne sur chute Romain Bardet a abandonné le Tour d'Algarve après avoir chuté au cours de la 3ᵉ étape.

Tour d’Algarve : Jan Christen triomphe au sommet de l’Alto Da Foia Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) a remporté la 2ᵉ étape du Tour d'Algarve au sommet de l'Alto Da Foia devant son coéquipier Joao Almeida....

Tour d’Algarve : la 1ʳᵉ étape annulée Après l'erreur de parcours dans le final, les organisateurs ont décidé d'annuler la 1ʳᵉ étape du Tour d'Algarve 2025.

Tour d’Algarve : Filippo Ganna s’impose au milieu du chaos Quelle image ! La quasi-totalité des coureurs ont pris la mauvaise route dans le dernier rond-point. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s'impose au milieu du...

Tour d’Algarve 2025 : Parcours, favoris, diffusion TV Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Primoz Roglic ou encore Joao Almeida seront au départ du Tour d'Algarve. Voici le parcours et les favoris.

Wout van Aert : « je peux immédiatement me tester » Wout van Aert va lancer sa saison 2025 sur route ce lundi 17 février, à l'occasion de la Clásica Jaén Paraiso Interior.

Julian Alaphilippe : « ramener un bon résultat » Julian Alaphilippe fera ses débuts avec le maillot Tudor Pro Cycling à la Figueira Champions Classic au Portugal ce dimanche.