Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour d’Algarve 2026. Dans l’ascension finale de l’Alto da Foia, Juan Ayuso (Lidl-Trek) lance les hostilités à quatre kilomètres de l’arrivée. Paul Seixas et Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG). Après le retour d’Oscar Onley (Ineos Grenadiers) et de Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM), Paul Seixas lance le sprint et s’impose sur cette étape reine ! À 19 ans, le Français s’offre sa première victoire chez les professionnels, juste devan Juan Ayuso, qui s’empare du maillot jaune de leader juste devant Seixas, classé dans la même seconde mais derrière au cumul des places. Joao Almeida complète le podium.
Pure class from Paul Seixas at Alto da Foia! ⚡
Classe pura de Paul Seixas no Alto da Foia! ⚡ #VoltaAlgarve pic.twitter.com/GQpJm73BjA
— Volta ao Algarve (@VoltAlgarve) February 19, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour d’Algarve 2026
- Paul Seixas
- Juan Ayuso
- Joao Almeida
