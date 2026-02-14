Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) a remporté, ce samedi, la 2ème étape du Tour de la Provence 2026. L’équipe Ineos Grenadiers a imposé un gros rythme dans l’ascension finale de la Monatgne de Lure, avant l’attaque de son leader, Carlos Rodriguez, à moins de 4 kilomètres de l’arrivée. Matthew Riccitello parvient à revenir sur l’Espagnol dans un second temps et s’impose au sprint au sommet. Il devance Carlos Rodriguez et Brandon Rivera (Ineos Grenadiers), qui complète le podium à 14″. Alors qu’il dispute sa première course de la saison sur ce Tour de la Provence, Riccitello signe déjà son premier succès sous ses nouvelles couleurs de la Décathlon CMA CGM. L’Américain s’empare du maillot bleu de leader, 04″ devant Rodriguez.

Matthew Riccitello vainqueur au sommet de la Montagne de Lure ! L’Américain remporte la deuxième étape du Tour de La Provence devant Carlos Rodriguez et prend la tête du classement général. #lequipeVELO pic.twitter.com/qEr0dzCPMq — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) February 14, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de la Provence 2026

Matthew Riccitello Carlos Rodriguez Brandon Rivera

