Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape du Tour de la Provence 2025. Pour ce dernier jour de course, une belle échappée de six coureurs a pris les devants, avec la présence de Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels), à seulement 29″ de Mads Pedersen (Lidl-Trek) au général. L’Espagnol se fait finalement reprendre à 9 km tandis que ses compagnons d’échappée sont repris à la flamme rouge. C’est finalement Sam Bennett qui s’impose pour la deuxième fois cette semaine devant Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) et Alexander Konijn (Nice Métropole Côte d’Azur).

💥 A speed bump with 100m to go, who could have possibly predicted that a crash would happen…

Hopefully Pascal Ackermann and the Cofidis rider will be okay pic.twitter.com/PxTp6jdbgS

— Guillaume (@GuillaumeWatt) February 16, 2025