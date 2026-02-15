Axel Laurance (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 3ème étape du Tour de la Provence 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, le Français a fait la diffèrence juste avant la flamme rouge dans un rond point. Près de deux ans après son dernier succès, Axel Laurance renoue avec la victoire en remportant cette dernière étape du Tour de la Provence. Il devance ses compatriotes Maxime Jarnet (Van Rysel Roubaix) et Lorenzo Manzin (TotalEnergies). Vainqueur de l’étape reine au sommet de la Montagne de Lure, Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) remporte le classement général devant les coureurs d’Ineos Grenadiers, Carlos Rodriguez et Brandon Rivera.

Mais quelle attaque d’Axel Laurence avant la flamme rouge ? Le Français s’envole vers la victoire ! pic.twitter.com/vVBuOlZFVl — BFM Nice Côte d’Azur (@BFMCotedazur) February 15, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de la Provence 2026

Axel Laurance Maxime Jarnet Lorenzo Manzin

