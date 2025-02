Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce samedi, la 2ᵉ étape du Tour de la Provence 2025. Dans le Col de l’Aire dei Masco, Mads Pedersen passe à l’offensive, suivi par Sander De Pestel (Décathlon AG2R La Mondiale) et Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost). Le trio de tête est repris par un groupe de poursuivants, mais Mads Pedersen repart à l’offensive, en compagnie de Matej Mohoric (Bahrain Victorious) cette fois-ci. Après avoir parfaitement collaboré, les deux hommes sont arrivés pour la gagne et c’est Pedersen qui s’impose en costaud à Manosque devant Mohoric. Fred Wright (Bahrain Victorious) règle le sprint du peloton à 15″. Pedersen décroche sa première victoire et de la saison et prend la tête du classement général.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de la Provence 2025

Mads Pedersen Matej Mohoric Fred Wright

