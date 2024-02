Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ étape du Tour de la Provence. À 80 kilomètres de l’arrivée, comme annoncé, le vent souffle fort sur la Camargue et on assiste à des bordures dans le peloton. On retrouve un groupe d’une vingtaine de coureurs dans la première partie du peloton avec les principaux leaders, hormis Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels), 3ᵉ du général à 24″. Malade, Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), dauphin de Mads Pedersen (Lidl-Trek), n’a pas pris le départ de cette dernière étape.

Victoire de Tom Van Asbroeck dans le sprint final pour cette dernière étape du #TourdelaProvence 2024

👉https://t.co/FAEnHAnufk pic.twitter.com/0XcEOKDCm5 — France 3 Provence (@France3Provence) February 11, 2024

Avec un fort vent de face dans la dernière ligne droite, Pedersen lance le sprint le premier, mais se fait déborder par Tom Van Asbroeck, qui s’impose de justesse devant Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Après avoir levé les bras à trois reprises sur ce Tour de la Provence, Mads Pedersen remporte le classement général devant Axel Zingle (Cofidis) et Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels).

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de la Provence