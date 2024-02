Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) a remporté, ce samedi, le Tour de Murcie. Beaucoup de coureurs entamaient leur saison sur les routes espagnoles comme Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), le champion de France Valentin Madouas (Groupama-FDJ) ou encore Arnaud De Lie (Lotto Dstny). La course se décante à plus de 100 kilomètres de l’arrivée avec un groupe de costaud qui s’extirpe du peloton dans le Collado Bermejo (Cima Marco Pantani). Dans la dernière ascension du jour, Ben O’Connor accélère et se débarrasse de son dernier compagnon d’échappé, Tim Wellens (UAE Team Emirates). L’Australien débute parfaitement la saison 2024 et remporte en solitaire le Tour de Murcie devant Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike) et Tim Wellens. Valentin Madouas prend la 5ᵉ place.

Es una 𝐄𝐗𝐇𝐈𝐁𝐈𝐂𝐈𝐎́𝐍 con mayúsculas de Ben O'Connor 🔥 🐓 El australiano gana en solitario la @VueltaRM tras soltar a Wellens en la Cresta del Gallo. 📺 Lo has visto en @Eurosport_ES y en la APP.#VueltaRM2024 pic.twitter.com/uzHqtq6h4x — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 10, 2024

Le classement du Tour de Murcie