Le champion de France Valentin Madouas revient sur sa saison 2023 et évoque ses prochains objectifs, avec les J.O en ligne de mire.

Vainqueur des championnats de France de la course en ligne à Cassel puis de la Bretagne Classic à domicile avec le maillot tricolore sur les épaules, Valentin Madouas a signé deux belles victoires en 2023. C’est certes moins que la saison précédente (trois succès), mais le Brestois a réalisé deux objectifs de carrière en portant le maillot bleu blanc rouge et en gagnant une classique World Tour chez lui. Le coureur de la Groupama-FDJ a été régulier cette année lui permettant de décrocher la 27ᵉ place au classement UCI.

« J’ai été régulier toute la saison, des Strade Bianche jusqu’à Montréal, et avec le championnat de France et la Bretagne Classic, je n’ai pas seulement rempli deux objectifs de saison, mais surtout deux objectifs de carrière. C’est très positif de ce point de vue. J’aurais forcément aimé gagner plus, et je pense que j’en avais la possibilité sur certaines courses, mais les circonstances ont fait que ça ne s’est pas produit. Ceci dit, deux belles victoires comme celles-ci valent largement cinq ou dix plus petites victoires. J’aurai aimé lever un peu plus les bras, mais on va garder ça pour les prochaines années », affirme Valentin Madouas.

« Il m’a toujours manqué un petit truc sur les courses par étapes »

Performant sur les Classiques, Madouas est cependant insatisfait de ses performances sur les courses par étapes. « Je suis un peu déçu concernant les courses par étapes. Je n’ai pas été performant comme je pouvais l’être ces dernières années. Pourquoi ? C’est difficile à dire. Je n’ai pas eu la réussite. J’ai souvent eu un problème, une allergie, une maladie, mis à part sur le Tour de France. Je pense que c’est un peu le point négatif de ma saison. Il m’a toujours manqué un petit truc sur les courses par étapes. C’est un domaine où je n’ai pas pu exploiter mon potentiel à 100%, et je reste donc vraiment sur ma faim car je pense que j’avais vraiment la capacité d’aller chercher de gros résultats », indique le Brestois.

« Je fixerai mon second pic de forme pour la fin du Tour/J.O »

« J’ai des objectifs, et je sais ce dont j’ai envie. Tout dépendra beaucoup de ma sélection éventuelle pour les J.O. J’ai toujours regardé ça étant petit, et je rêve d’y être. Si j’ai la chance d’être sélectionné, la préparation optimale serait d’aller sur le Tour. Je veux tout mettre en place pour être sélectionné pour les J.O et y être médaillé. Ce sera à moi de prouver en début de saison que je mérite la sélection, et si je l’obtiens, je fixerai mon second pic de forme pour la fin du Tour/J.O afin d’être prêt le jour J. Je rêve de gagner le Tour des Flandres et ce sera mon grand rendez-vous du printemps, avec les Strade Bianche. Ce sont des courses taillées pour moi et que j’espère remporter un jour », conclut le Breton.