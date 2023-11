Pour préparer l’épreuve VTT des JO de Paris, Peter Sagan fera quelques courses sur route avec l’équipe continentale RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol.

Peter Sagan a signé avec une nouvelle équipe pour 2024. Tout juste retraité, l’ancien coureur de la TotalEnergies va disputer quelques courses sur route en 2024 pour préparer le dernier objectif de sa carrière : l’épreuve VTT des JO de Paris. À 33 ans, le Slovaque s’est engagé avec l’équipe continentale RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol. Sagan va ainsi retrouver son frère Juraj, qui a rejoint l’équipe slovaque en tant que directeur sportif cette année. Peter Sagan devrait participer à plusieurs courses par étapes pour préparer les JO.

Gabriele Uboldi, responsable de la communication de Peter Sagan :

« Nous devons encore tenir compte du fait que même sur la route, Specialized souhaite que Peter roule avec cette marque. Cependant, l’équipe Pierre Baguette utilise des vélos de la marque Time, mais je pense que cela ne posera pas de problème. Et je crois que placer les logos des partenaires de Peter Sagan sur le maillot de l’équipe ne sera pas non plus un problème. La priorité de la saison, outre les Jeux Olympiques de Paris, s’il obtient une carte gratuite, sera les départs de Peter aux courses de la Coupe du Monde Cross Country UCI », indique Gabriele Uboldi à Sport.sk.