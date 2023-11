Après avoir terminé 8ᵉ de son premier Grand Tour sur La Vuelta, Cian Uijtdebroeks devrait être aligné au départ du Giro 2024.

6ᵉ du Tour de Romandie, 7ᵉ du Tour de Suisse ou encore 8ᵉ de La Vuelta pour son premier Grand Tour, Cian Uijtdebroeks a montré l’étendu de son talent en 2023. À seulement 20 ans, le Belge a prouvé qu’il était un excellent grimpeur, capable de jouer le classement général sur les plus grandes courses du calendrier. Mis à l’honneur vendredi dernier par la ville de Hannut, le coureur de la Bora-Hansgrohe a indiqué qu’il devrait être au départ du Giro en 2024.

« L’objectif de l’année prochaine, ce serait le Giro. On a beaucoup de travail. On était huitième à la Vuelta. Pour le Giro, le top 10 ou le top 5, ce doit être l’ambition. Je voudrais bien aussi faire le Tour de Catalogne, avec quelques beaux cols, c’est là que je peux me montrer. Le Tour de France, c’est encore un peu trop tôt », affirme Uijtdebroeks à nos confrères de la RTBF.