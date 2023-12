Malgré deux contre-la-montre individuels et un parcours moins montagneux, Romain Bardet pourrait être aligné au départ du Giro 2024.

Le mardi 28 novembre, Romain Bardet était présent à Tignes à l’occasion des Étoiles du sport, qui réunit chaque année les plus grands sportifs français. Après une saison 2023 au cours de laquelle l’Auvergnat a abandonné le Tour de France sur chute avant de disputer La Vuelta, le leader de la dsm-firmenich pourrait participer au Giro en 2024.

« J’attends de voir le parcours de la Vuelta »

« Ce n’est pas un choix évident, car le Giro et le Tour de France présentent plusieurs chronos et ce n’est pas ma grosse tasse de thé, alors que j’ai toujours l’ambition de viser un top 5. Le Giro ? Oui, ça me dirait bien. Maintenant, en 2022, j’avais quand même fait un enchaînement Giro-Tour correct donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire le Tour. J’attends de voir le parcours de la Vuelta pour me décider », affirme Romain Bardet à nos confrères de Ouest-France.