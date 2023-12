Un hiver de préparation modifié sous la houlette de Mathieu Heijboer

Van Aert, avec son nouvel entraîneur Mathieu Heijboer, a opté pour une préparation hivernale moins intense, limitant sa participation aux compétitions de cyclo-cross. « J’avais envisagé depuis quelque temps de choisir une préparation plus tranquille pour cet hiver », déclare van Aert. Cette décision s’inscrit dans une stratégie visant à optimiser sa forme pour les grands tours, notamment le Giro, où il ambitionne désormais des victoires d’étapes plutôt qu’une quête du classement général.

La Décision de van Aert : privilégier la polyvalence au classement

Lors de l’entretien, van Aert a exprimé son désir de ne pas sacrifier sa polyvalence et son plaisir de course pour un classement général dans le Giro. « Finir cinquième dans le Giro, mais m’ennuyer le reste de l’année avec des stages en altitude et perdre encore deux kilos, ça ne me tente pas« , confie-t-il. Cette déclaration souligne son choix de rester fidèle à un style de course qui favorise la diversité et l’excitation des victoires d’étapes.

Un Poids Cible de 77 kg pour le Giro

Van Aert vise un poids de 77 kg pour le Giro, proche de son poids habituel. Cette gestion du poids est cruciale pour sa performance, notamment dans les étapes de montagne. Bien que conscient de l’importance du poids dans les aspirations au classement général, il choisit de ne pas poursuivre cette voie, préférant se concentrer sur ses forces en tant que coureur polyvalent.

Retour sur le parcours de Van Aert : De l’accident de 2019 à aujourd’hui

L’interview s’est également tournée vers le passé, revenant sur l’accident grave de van Aert lors du contre-la-montre du Tour de France 2019 à Pau. Il détaille les complications rencontrées lors de sa récupération, et comment cet incident a influencé sa carrière et sa vie personnelle.

Un incident mémorable à Paris-Roubaix

Van Aert est revenu sur l’édition 2023 de Paris-Roubaix, où une crevaison a mis fin à ses espoirs de victoire après une attaque décisive. Il partage ses pensées et sa stratégie lors de cette course emblématique, soulignant sa détermination et son engagement envers le cyclisme.

Wout van Aert, en se concentrant sur les victoires d’étapes plutôt que sur le classement général du Giro, continue de prouver sa polyvalence et sa passion pour le cyclisme. Son parcours, marqué par des défis et des réussites, reste un témoignage de sa détermination et de son talent dans le monde du cyclisme professionnel.

Le podcast est à retrouver ici