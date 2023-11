Tadej Pogacar aimerait découvrir le Giro en mai prochain, mais c’est son équipe UAE Team Emirates qui prendra la décision.

Verra-t-on Tadej Pogacar sur le Giro en 2024 ? C’est en tout cas ce que voudrait le Slovène, mais ce n’est pas à lui que revient la décision finale. « J’aimerais prendre le départ (du Giro 2024, ndlr), mais c’est difficile de dire si je peux. L’équipe va devoir décider. Je n’ai pas beaucoup de pouvoir de décision concernant mon calendrier. Dans le futur, il y aura un Giro d’Italia, mais je ne sais pas encore en quelle année », affirme Tadej Pogacar au micro de Bike Channel.

Après avoir disputé La Vuelta en 2019 pour son premier Grand Tour et quatre Tour de France, le triple vainqueur du Tour de Lombardie n’est pas encore fixé sur son calendrier 2024. Le Tour de France et les championnats du monde seront ses principaux objectifs. « Bien sûr, le Tour de France est dans mon esprit et les championnats du monde mais il y a encore un long chemin à parcourir avant les premières courses », conclut le Slovène.