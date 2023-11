Le nouvel édifice, symbole de la passion belge pour le cyclisme, accueillera les élites en 2025 et 2028, ainsi que les juniors et les moins de 23 ans en 2027, marquant ainsi un tournant majeur dans l’histoire du cyclisme européen.

Le Velodrome Limburg : Un joyau au cœur de la Belgique

Le Velodrome Limburg, inauguré récemment à Heusden-Zolder, est devenu le centre d’attention du monde cycliste. Le choix de ce site pour les Championnats d’Europe de 2025, 2027 et 2028 témoigne de l’engagement de la Belgique dans le cyclisme de haut niveau. Ce complexe moderne est le résultat d’une collaboration étroite entre plusieurs acteurs clés, notamment la ville d’Heusden-Zolder, Sport Vlaanderen, la Province du Limbourg, Belgian Cycling et Cycling Vlaanderen.

Des épreuves diversifiées pour un programme riche

Outre les éditions des Championnats d’Europe Élites, le Velodrome accueillera également les Championnats d’Europe Juniors et Under 23 en 2027. Cette diversité d’épreuves met en lumière la polyvalence du nouveau complexe. De plus, le vélodrome jouera un rôle crucial dans les Championnats d’Europe sur route 2024, notamment pour les courses contre-la-montre, et dans les Championnats d’Europe de BMX Racing 2027, soulignant ainsi sa capacité à accueillir divers formats de compétitions cyclistes.

Une vision commune pour le développement du cyclisme

Enrico Della Casa, Président de l’Union Européenne de Cyclisme, et Tom van Damme, Président de Belgian Cycling, ont tous deux exprimé leur enthousiasme quant à l’avenir du cyclisme à Heusden-Zolder. Leur vision commune et leur collaboration étroite avec les autorités locales et les partenaires sportifs promettent de transformer la région en un haut lieu du cyclisme européen. Cette initiative ne se limite pas au sport, mais englobe également des aspects de développement économique, de tourisme et de promotion culturelle.

L’attribution des Championnats d’Europe à Heusden-Zolder n’est pas seulement une reconnaissance de l’excellence du nouveau vélodrome, mais aussi une opportunité pour la Belgique de renforcer sa position comme l’une des nations phares du cyclisme mondial. Avec ces événements d’envergure, Heusden-Zolder se prépare à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du cyclisme européen.