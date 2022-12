Wout Van Aert suite à sa victoire sur la manche de Zolder du Superprestige 2022

« C’était nerveux », a déclaré Van Aert. « Au premier tour de la course, Mathieu a pris la tête. Ensuite, nous avons roulé ensemble en tête pour le reste de la course, mais nous avions l’impression de ne pas pouvoir nous débarrasser l’un de l’autre. J’envisageais un sprint de longue durée. Mathieu m’a mis sous pression plus d’une fois, mais j’ai réussi à rester calme et à ne pas commettre d’erreur aujourd’hui. Nous avons toujours couru de cette façon. Ce sont toujours des duels excitants. »