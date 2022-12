Tom Pidcock, Tim Merlier, Laurens Sweeck, Wout van Aert, Michael Vanthourenhout, Mathieu van der Poel et Lars van der Haar ont participé à la onzième étape de la Coupe du monde de cyclo-cross qui s’est déroulée à Gavere, en Belgique, le 26 décembre. Eli Yserbit était absent, blessé après une chute la semaine précédente.

Dès les premiers kilomètres, Mathieu van der Poel a pris les devants, suivi de près par Tom Pidcock et Wout van Aert. Van der Poel a crevé à environ dix minutes de course, laissant une avance de dix secondes à Pidcock. Van Aert et Michaël Vanthourenhout ont été laissés derrière, mais Vanthourenhout a réussi à rattraper le trio avant de se faire distancer définitivement. Pidcock a réussi à rattraper Van der Poel à deux tours de l’arrivée, mais en attaquant, il s’est brûlé les ailes et Van der Poel et Van Aert ont contre-attaqué, finissant respectivement premiers et deuxièmes. Van der Poel a remporté sa première victoire de la saison en Coupe du monde, 27 secondes devant Van Aert et 54 secondes devant Pidcock.