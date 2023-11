NIPPO lance, en 2024, un projet de formation avec deux structures : NIPPO-EF-Martigues et U19 Academy Région Sud Powered by Giant.

En collaboration avec Martigues Sport Cyclisme (club de DN2), NIPPO lance un projet de formation pour les jeunes coureurs avec une équipe juniors (U19 Academy Région Sud Powered by Giant) et l’équipe NIPPO-EF-Martigues, qui s’adressera principalement aux coureurs U23. 19 coureurs, originaires du Sud de la France, du Japon et d’autres pays, feront partie de l’équipe et disposeront d’un solide programme de courses nationales et internationales de février à octobre.

Partenaire de l’équipe EF Education-EasyPost depuis 2021, NIPPO est une entreprise japonaise dans le secteur des travaux de génie civil, est particulièrement sensible à la progression des jeunes talents japonais et à leur accès au haut-niveau. 18 jeunes juniors prometteurs français, japonais et internationaux intégreront la U19 Academy Région Sud Powered by Giant en 2024. Ils participeront aux principales courses UCI U19 en Europe. NIPPO-EF-Martigues et l’U19 Academy Région Sud Powered by Giant profiteront des mêmes infrastructures avec un service-course, une flotte de véhicules logistiques et un staff professionnel.

Fumy Beppu, ancien coureur professionnel et parrain du projet :

« J’ai passé trois années de formation importantes en Provence afin de devenir cycliste professionnel et j’ai terminé ma carrière en 2021 avec l’équipe EF Education NIPPO. Il y a beaucoup de talents en Asie et au Japon, mais en raison des différences culturelles, ils ne sont pas encore pleinement développés et appréciés. La U19 ACADEMY – RÉGION SUD Powered by Giant a un grand potentiel pour donner aux jeunes la chance de s’épanouir et de réussir, comme elle l’a fait pour moi et de nombreux autres coureurs devenus professionnels. Je crois que le sport a son importance dans l’éducation et je souhaite que tous ces jeunes espoirs apprennent et grandissent auprès de cette équipe riche d’enseignements et d’expériences. C’est un projet plein d’énergie, d’espoir et de rêves. »