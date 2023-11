Jurgen Foré sera le nouveau directeur de l’exploitation (COO) de l’équipe Soudal Quick-Step à partir du mois de janvier.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l’équipe Soudal Quick-Step vient d’annoncer l’arrivée de Jurgen Foré en tant que nouveau Chief Operating Officer (COO). Ancien coureur, le Belge de 53 ans rejoindra pleinement l’équipe en janvier après avoir quitté Deloitte où il est associé. Issu d’une famille de cycliste (son père Noël a remporté la Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix et Gent-Wevelgem), Jurgen Foré a également travaillé avec Flanders Classics et Lotto-Dstny dans le passé. Alors que Patrick Lefevere, PDG de la Soudal Quick-Step, affirmait au Het Nieuwsblad être à la recherche d’un successeur, Jurgen Foré pourrait devenir le directeur général de l’équipe en cas de départ de Lefevere.

Soudal Quick-Step would like to announce that Belgian Jurgen Foré will join the team as their new Chief Operating Officer.

