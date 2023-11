Actuellement en stage à Calpe pour préparer la saison prochaine, Remco Evenepoel semble vouloir faire le Giro et le Tour de France en 2024.

« Allez, c’est parti ! En route vers La Grande Boucle 🇮🇹→🇫🇷 », voici le nom de la dernière activité Strava de Remco Evenepoel. Le champion du monde du contre-la-montre vient de débuter, ce lundi, un stage au sud de l’Espagne, à Calpe pour préparer la saison prochaine. Contraint de quitter le Giro alors qu’il portait le maillot rose de leader cette année, Evenepoel devrait être de retour sur le Tour d’Italie en mai prochain. Avec un parcours moins montagneux et deux contre-la-montre, le Belge aura toutes ses chances de briller, tout comme Wout Van Aert qui a confirmé sa participation il y a quelques jours.

Remco Evenepoel au départ du Tour de France 2024 ?

Avec ce message et la présence du drapeau italien et français sur strava, Remco Evenepoel laisse présager qu’il devrait doubler le Giro et le Tour de France quelques semaines plus tard. Patrick Lefevere, manager de la Soudal Quick-Step, avouait en personne, il y a quelques semaines, émettre des doutes sur la capacité de Remco Evenepoel de se mêler à la lutte avec Pogacar, Vingegaard ou Roglic sur la plus grande course du monde. Il déconseillait même à son coureur de faire le doublé Giro-Tour, mais Evenepoel semble en avoir décidé autrement… Le calendrier du coureur belge devrait être officialisé ces prochaines semaines par son équipe.