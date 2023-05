Positif au Covid, Remco Evenepoel est contraint d’abandonner le Giro alors qu’il était en tête du classement général.

C’est l’information de la soirée ! Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui vient de remporter la 9ème étape du Giro ce dimanche, abandonne le Tour d’Italie. Suite à un test positif au Covid, le champion du monde ne sera pas au départ de la 10ème étape mardi.

« C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer que je vais quitter le Tour d’Italie à cause du Covid-19 suite à un test de routine, qui malheureusement était positif. Mon expérience ici a été vraiment spéciale et j’avais hâte de courir au cours des deux prochaines semaines. Je ne peux pas remercier assez le staff et les coureurs qui ont tant sacrifié pour préparer le Giro. Toujours très fier de partir avec 2 victoires d’étape et 4 maillots roses. Grazie Mille », a réagi Remco Evenepoel.