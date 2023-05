Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mardi, la 10ème étape du Giro d’Italia. Au lendemain de première journée de repos, cette 10ème étape a eu lieu sous des conditions météo difficiles avec de la pluie, du vent et des faibles températures. La majorité du peloton était favorable pour réduire l’étape, mais l’organisation a décidé qu’elle aurait lieu en intégralité.

Le Danois Magnus Cort Nielsen s’est imposé au sprint au terme des 196 kilomètres de course. Il devance ses compagnons d’échappée Derek Gee (Israel – Premier Tech) et Alessandro De Marchi (Team Jayco-AlUla). Avec ce succès, Magnus Cort Nielsen devient le 105ème coureur de l’histoire à remporter une étape sur les trois Grands Tours. Derrière, Mads Pedersen (Trek-Segafredo) prend la 4ème place et règle le sprint du peloton. 6ème du classement général ce matin, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansrgoghe) a abandonné (malade). Jay Vine (UAE Team Emirates) a lui perdu beaucoup de temps lors de cette 10 ème étape. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserve son maillot rose de leader.

La réaction de Magnus Cort Nielsen

« Je suis extrêmement heureux de terminer ma trilogie, en remportant une étape du Giro d’Italia après le Tour de France et La Vuelta. Mais ce fut l’une des journées les plus difficiles que j’ai passées sur le vélo. Ma radio n’a pas fonctionné à cause de la pluie, donc je n’ai jamais su où se trouvait le peloton de chasse. Mais nous avons continué à pousser fort. Cela en valait la peine ».

Le classement de la 10ème étape du Giro d’Italia