Avec 219 km au programme entre Camaiore à Tortona, il s’agit de l’étape la plus longue étape du Giro. Plat au début, cette 11ème étape atteint la province de La Spezia et traverse les Apennins liguriens par le Passo del Bracco (10,1 km à 4,4%) et le Colla di Boasi (9,2 km à 4%). Les routes sont sinueuses, et la plupart du temps étroites. L’itinéraire traverse la vallée et pénètre dans la plaine d’Alexandrie par le Passo della Castagnola (5 km à 4,5%). Une nouvelle bataille entre l’échappée et le peloton se profile pour se disputer la victoire d’étape.

Nos favoris : Mads Pedersen, Jonathan Milan, Michael Matthews.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 45 sur Eurosport 1.