3éme du classement général, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) vient d’abandonner le Giro suite à une chute lors de la 11ème étape.



Un nouveau leader doit quitter le Giro. Après Evenepoel et Vlasov, c’est Tao Geoghegan Hart qui vient d’abandonner lors de la 11ème étape. Victime d’une chute à 68,5 km de l’arrivée, le Britannique occupait la 3ème place du classement général à 5″ du maillot rose, son coéquipier Geraint Thomas. D’autres leaders comme Roglic et Thomas sont également allés au sol, mais sont parvenus à réintégrer le peloton rapidement.

We're gutted to see @taogeoghegan forced to abandon the #Giro following a crash on stage 11.

The Brit will head to hospital for checks and we will have further updates in due course. pic.twitter.com/ondWdV9EqN

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 17, 2023