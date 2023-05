Victime d’une chute lors de la 11ème étape du Giro, Tao Geoghegan Hart souffre d’une fracture de la hanche gauche.

Victime d’une chute à 68,5 kilomètres de l’arrivée lors de la 11ème étape du Giro ce mercredi, Tao Geoghegan Hart a abandonné le Tour d’Italie. Transporté à l’hôpital, le Britannique souffre d’une fracture de la hanche.

Immediately following his involvement in a crash during today’s stage 11 of the #Giro, @taogeoghegan was transported to a local hospital in Genoa.

After further assessment, imaging confirmed that Tao had sustained a fracture of the left hip which will require surgery (1/2) pic.twitter.com/snqoRUuMlc

