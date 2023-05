Après Remco Evenepoel dimanche, 4 autres coureurs de la Soudal Quick-Step quittent le Giro suite à un test positif au Covid.

Le Covid continue de frapper ce Giro 2023. Testés positifs, 4 coureurs de la Soudal Quick-Step ne prendront pas le départ de la 11ème étape du Giro ce mercredi. Il s’agit de Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke et de Mattia Cattaneo.

« Après le résultat positif de Remco dimanche soir, nous avions deux autres coureurs qui ne se sentaient pas bien lundi matin, mais qui étaient négatifs aux tests antigéniques. Par conséquent, un test PCR a été effectué sur les sept coureurs restants, le dont les résultats ont montré que les quatre gars étaient positifs. Nous continuerons à surveiller et à mettre en œuvre notre protocole de test sur les trois coureurs et le personnel qui restent à la course », indique le médecin de l’équipe, Toon Cruyt.