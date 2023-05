6ème au classement général au départ de la 10ème étape, Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) vient d’abandonner le Giro. Malade, le leader de l’équipe Bora a vite été distancé au cours de cette 10ème étape, marquée par la pluie, le vent et le froid. Ce matin, le Russe occupait la 6ème place du général, à 1:03″ du maillot rose Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

🇮🇹 #Giro

Unfortunately, @ale_vlasov has just abandoned the race.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 16, 2023