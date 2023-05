Le Belge Remco Evenepoel, après sa performance décevante samedi, il a remporté aujourd’hui le contre-la-montre de la 9ème étape du Giro 2023 avec une petite seconde d’avance sur le Britannique Geraint Thomas. En conséquence, il prend également le maillot rose de leader. Le Slovène Primoz Roglic a limité les dégâts et concède seize secondes au maillot rose. En revanche, Aurélien Paret-Peintre, septième du général au départ, a perdu plus de cinq minutes.

Evenepoel, un coup double gagnant

Evenepoel n’a pas dominé comme on l’attendait mais il subtilise quand même la victoire d’étape et le maillot rose de leader, même si son coéquipier Andreas Leknessund est en retard de seulement huit secondes au classement général. Evenepoel avait déjà remporté le premier chrono de ce Giro 2023, et il espère bien réitérer l’exploit. Le Français Bruno Armirail a été le premier leader provisoire de ce contre-la-montre avant d’être dépassé par Stefan Küng.

Quelques secondes après l’arrivée de l’étape, le vainqueur de l’étape et nouveau maillot rose, Remco Evenepoel a déclaré: « Je pense que je n’ai pas très bien géré mon rythme. Je suis parti trop vite et ma deuxième partie n’était pas terrible. J’ai trouvé de meilleures jambes dans la partie technique parce que j’ai pu récupérer un peu. Je ne me sentais pas très bien dans la deuxième partie avec le vent de face. C’est une nouvelle victoire d’étape, mais ce n’était pas mon meilleur contre-la-montre. Aller en montagne avec l’avantage que j’ai maintenant, c’est plutôt bien, mais Ineos aura certainement des plans pour m’attaquer. Mais nous avons une équipe forte et beaucoup de confiance. Demain, il faudra que je récupère bien, car les deux dernières étapes n’ont pas été mes meilleures journées. Je veux d’abord profiter de cette victoire. »

Le classement de la 9ème étape du Giro 2023

RÉSULTATS DE L’ETAPE

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) – 35 km en 41’24 », vitesse moyenne 50,725 km/h

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) à 1″

3 – Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) à 2″.

Classement général

1 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 – Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) à 45″

3 – Primož Roglič (Jumbo-Visma) à 47″.