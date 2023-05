Ben Healy (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 8ème étape du Giro d’Italia. Membre de l’échappée matinale, l’Irlandais s’est isolé en tête de la course à 50 kilomètres de l’arrivée. Au terme d’un numéro en solitaire, Healy signe sa première victoire sur un Grand Tour pour son premier Giro. Il devance ses compagnons d’échappée Derek Gee (Israel – Premier Tech) et Filippo Zana (Team Jayco-AlUla).

Derrière, dans le groupe des favoris, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est passé à l’attaque dans le mur de Capuccinni. Seuls les leaders de la formation Ineos, Tao Geoghegan Hart et Geraint Thomas, sont parvenus à suivre le Slovène, qui n’a pas été relayé dans les derniers kilomètres. Sur la ligne, les 3 hommes franchissent la ligne 14″ devant un groupe composé de Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Joao Almeida (UAE Tam Emirates) ou encore Damiano Caruso (Bahrain-Victorious). Andreas Leknessund (Team DSM) termine à 20″ d’Evenepoel et conserve son maillot rose pour 8″ avant le contre-la-montre demain.

La réaction de Ben Healy

« Je suis parti de loin, mais je pensais que c’était la bonne décision. Je ne voulais pas perdre ma chance de gagner. J’avais de bonnes jambes tout du long. C’est une bonne journée. C’est une énorme victoire pour l’équipe et moi-même. J’ai toujours eu du succès en Italie, même avant de devenir professionnel. La course ici me convient bien et j’espère qu’il y aura plus à venir. »

Le classement de la 8ème étape du Giro