Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Hongrie. Le Suisse a fait la différence dans le splus gros pourcentages de la difficulté finale. Il s’impose en solitaire et devance Ben Tulett (Ineos Grenadiers), +8″. Max Poole (Team DSM) confirme son bon début de saison et prend la 3ème place à 10″. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) termine 7ème à 14″. Marc Hirschi signe sa première de la saison et s’empare de la tête du classement général avant une nouvelle étape vallonnée demain.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Hongrie 2023