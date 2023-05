Pour cette 7ème étape du Giro, les coureurs arriveront au sommet du Gran Sasso d’Italia, à plus de 2000 mètres d’altitude. La course filera de la Campanie aux Abruzzes, avant de continuer tout droit vers le nord, avec une étape de 218 km de Capua au Gran Sasso d’Italia qui devrait remanier le classement. Le peloton s’attaquera à la célèbre ascension de Roccaraso (7,3 km à 6,1%), à mi-parcours, avant l’épuisante montée finale de 45 km menant au sommet de Campo Imperatore. Après une longue montée sur des faux-plats, les 4 derniers km sont à plus de 8% de moyenne.

Nos favoris : Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Tao Geoghegan Hart.

Comment suivre l’étape ? Dès 11 h 20 sur Eurosport 1.