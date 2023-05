Davide Bais (EOLO-Kometa) a remporté, ce vendredi, la 7ème étape du Giro d’Italia. Au sommet du Gran Sasso d’Italia, à plus de 2000 mètres d’altitude, l’Italien a devancé ses deux compagnons d’échappée, Karel Vacek (Team corratec – Selle Italia) et Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty). Derrière, les favoris se sont neutralisés. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) prend la 4ème place devant Primoz Rolic (Jumbo-Visma), 5ème et Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), qui prend la 6ème place. Au classement général, Andreas Leknessund (Team DSM) conserve son maillot rose, toujours 28″ devant Evenepoel.

La réaction de Davide Bais

« Les derniers kilomètres ont été très agréables pour moi. J’ai essayé de garder mes deux compagnons d’échappée avec moi. À l’approche de l’arrivée, je croyais de plus en plus que je pouvais gagner. Je savais que j’étais le plus rapide des trois. Je suis content. Je n’ai pas levé les mains en l’air avant de franchir la ligne et j’étais sûr d’avoir gagné. Je ne sais pas si cette victoire change ma vie, mais c’est certain que je l’apprécie. Je ne sais pas si je gagnerai le maillot Azzurra mais je vais essayer ! »

Le classement de la 7ème étape du Giro d’Italia 2023