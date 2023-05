Suite à un test positif au Covid, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ne prendra pas le départ de la 8ème étape du Giro ce samedi.

À la veille du deuxième contre-la-montre de ce Giro, Filippo Ganna quitte les routes du Tour d’Italie. Testé positif au Covid, le rouleur italien ne prendra pas le départ de la 8ème étape aujourd’hui.

« Filippo Ganna ne s’alignera malheureusement pas pour disputer l’étape 8 du Giro d’aujourd’hui, après avoir été testé positif au Covid-19 et avoir présenté de légers symptômes pseudo-grippaux. Filippo va maintenant se reposer et récupérer complètement avant de reprendre son programme de course 2023 restant », précise l’équipe Ineos Grenadiers.