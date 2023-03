La 58ème édition de Tirreno-Adriatico a commencé sur les chapeaux de roues et sous la pluie, avec un contre-la-montre de 11,5 km. L’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a remporté facilement cette première étape, réalisant le meilleur temps en 12 minutes et 28 secondes. Il a devancé l’Allemand Lennard Kämna (BORA-Hansgrohe) de 28 secondes, et l’Américain Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) a pris la troisième place en 12 minutes et 59 secondes.

Cette victoire est la 23ème pour Ganna chez les professionnels et sa 21ème en contre-la-montre. Le champion d’Italie a écrasé la concurrence en repoussant ses premiers concurrents à près de 30 secondes. Il est ainsi le premier porteur du maillot bleu de leader.

Cependant, certains des grands favoris ont été déçus. Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) n’a pas parcouru le contre-la-montre à fond, terminant à la 15ème place en 13 minutes et 42 secondes. Le Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a également été en difficulté et a fini 53ème. Le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ), champion de France de la discipline, a terminé à la 13ème place après avoir longtemps possédé le meilleur temps du contre-la-montre. Il est le meilleur tricolore avec une 19ème place à près d’une minute de Ganna. Thibaut Pinot a quant à lui terminé à la 34ème place avec 1 minute et 10 secondes de retard.

Mardi, les coureurs s’élanceront pour 210 kilomètres entre Camaiore et Follonica. Cette deuxième étape de Tirreno-Adriatico promet de belles batailles sur les routes italiennes. Les favoris, tels que Primoz Roglic (Jumbo-Visma), Jai Hindley (BORA – hansgrohe), et Adam Yates, tenteront de se rattraper après cette première étape difficile.

Classement de la première étape de Tirreno Adriatico 2023

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) – 11,5 km en 12’28 » vitesse moyenne de 55,347 km/h.

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) à 28″.

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) à 31″.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1 – Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

2 – Lennard Kämna (Bora – Hansgrohe) à 28″.

3 – Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) à 31″.